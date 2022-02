Kas põhikooli lõpueksamid tuleks tõesti kaotada?

See otsus on selgelt standardit devalveeriv

Riigikogu kultuurikomisjon arutab teemat täna

Matemaatikatund Tallinna reaalkoolis. FOTO: Peeter Langovits

Olen otsinud sõnu, et lühidalt öelda oma mõtted kavandatava haridusreformi osas. Lugedes eile hommikul Postimeest, leidsin need sõnad Sofi Oksaneni artiklit lugedes.

1. Tunnen analoogiat soometumisega. Haridus- ja teadusministeerium jõustab põhikooli eksamite lävendite kaotamist, kuigi kavandatav reform ei toeta kuidagi õppijate teadmiste, oskuste, pädevuste ja hoiakute paranemist. Jõustamiseks kasutatakse ebatõdesid, vaimsest survestamist, naeruvääristamist, reformi toetavat kaasamist. Eraldi murekohaks on kodanikualgatuslikud organisatsioonid, mis ministeeriumilt heakskiitu otsides on valmis n-ö soometuma.

2. Kavandatav haridusreform on sisult täpselt sama, mida püüdis läbi suruda Haridus- ja teadusministeerium 2020. aasta veebruaris. Kuna riigikogu ei toetanud 2019. aasta sügisel põhikooli lõpueksamite kaotamist, siis sooviti valitsuse määruse tasandil muuta eksamite väärtust: siduda need lahti põhikooli lõpetamise tingimustest.

3. Kasvatusteadustes, arengupsühholoogias ja didaktikas on alati olnud mitu suunda/arusaamist, kuidas õppimist mõtestatakse. Ajas need muutuvad. Haridus- ja teadusministeeriumi palgal olevat õppejõud esitavad vaid ühe suuna kasvatusteadlaste ja arengupsühholoogide teadustöödest. Väga paljud rahvusvahelised uuringud tõestavad, et õpitulemuste välishindamine (riiklike eksamite läbiviimine) toetab õpitulemuste saavutamist ning saavutatud kvaliteet on neis riikides kõrgem.

4. 2013. aastal toimusid viimased gümnaasiumi riigieksamid ajaloos, ühiskonnaõpetuses, bioloogias, füüsikas, keemias, geograafias. On fakt, et gümnaasiumi riigieksamite kaotamise tulemusena on väga paljudes õppeainetes kvaliteet oluliselt langenud. Ülikooli püüavad teha tasanduskursuseid ning on järjest taastamas sisseastumiseksameid.

5. Õppetöö Eesti koolides toimub riiklikust õppekavast lähtudes. Sidudes lahti põhikooli lõpueksamid põhikooli lõpetamise tingimustest, annab riigikogu/valitsus ise sõnumi, et valitsuse määruse täitmine ei ole väärtustatud. Väide, et õpetajate pandud hinded annavad õppekava täitmisest kinnituse, on ebaadekvaatne. Ja kui hinne on adekvaatne, siis miks karta välist kinnitust sellele hindele. Riiklik järelevalve hariduse üle on toodud põhiseaduses riigi kohustusena. Haridus on inimeste põhiõigus.

6. Kuidas me saame usaldada kõiki Eesti koole, kui koolijuhid, kes ise vastutavad järeleksamite läbiviimise eest, kirjutavad leheveergudel laiaulatuslikest pettustest koolieksamite kokkupanekul ja hindamisel. See, et osas vene õppekeelega koolides käsitletakse ajalugu kehtivast õppekavast erinevalt, on üldteada. Räägitud on NATO-vastastest hoiakutest, sellest, et õppematerjalides on kujutatud Krimmi Venemaa osana jne.

7. 50-protsendilise lävendi säilimiseks on esitanud toetuse 14 õpetajate aineühendust. Õpetajate aineühendustesse kuulub ca 3000 õpetajat. Aineühendustesse kuuluvad professionaalsed õpetajad, oma valdkonna tipud, kelle läbiv eesmärk on panustada õppija arengusse ning teha maailma tipus olevat Eesti kooli. Lisaks on Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi pöördumisele avaldanud toetust paljud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajad, teadurid, õppejõud, matemaatikaõpetajad ning kultuuritegelased (nt Eesti Kirjanike Liit, Eesti Keeletoimetajate Liit).

8. Lävendi kaotamise järel võib õpilane lõpetada põhikooli nii, et ta ei kogu ühtegi punkti kolmel eksamil ning tal on veel kaks aastahinnet, mis ei ole vähemalt rahuldavad. Sisuliselt uue süsteemiga antakse võimalus, et õpilane lõpetab põhikooli nii, et kuni viies aines/eksamil (kokku viies) ei pea ta vähemalt rahuldavat tulemust saavutama. See otsus on selgelt standardit devalveeriv. Nii põhimõttelised muudatused hariduselus peaksid seisma hetkelisest päevapoliitikast kõrgemal. Langetatud otsused puudutavad kõiki, kes selles ühiskonnas elavad ning mõju on väga-väga pikaaegne.

9. Eelkõige tuleks lahendada õpetajate järelkasvu põua probleem, sest õpetajad on võtmeisikud, kes õppijatega igapäevaselt töötavad.