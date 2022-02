Need kinniswarad on järgmised: 1) Orro nimeline mõisakoht ühes sellel asuwa lossi, teiste ehituste ja muude warandustega, 2) Föhrenhofi nimeline mõisamaa koht, ühes kõigi ehituste ja muude päraldistega, 3) Pühajõe mõisa järele Nõiametsa nimeline mõisakoht ühes kõigi päraldistega. Ühes nende kinniswaradega saab Eesti riigi omanduseks ka Orro ja Föhrenhofi hoonete sisustis, mis seni samuti kuulunud Grigori Jelissejewile. Kõik need warad on wõlakohustustest wabad.