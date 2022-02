Mitu aastat on propageeritud paberita asjaajamist ja kõikvõimalikest arvetest loobumist. Seega ei ole minulgi juba aastaid arveid paberil. Nüüd aga nõuab riik elektrihinna kompenseerimiseks minult arvete esitamist.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Palju inimesi on loobunud ka elektroonilistest arvetest, arved tasutakse nende pangakontolt. Oma rahaasjadest ülevaate omamiseks pole ma arvetest veel loobunud, kuid kustutan arved kohe, kui olen nende sisuga tutvunud. Selleski osas on olnud mitu kampaaniat, et nii hoiame kokku serverite käigushoidmiseks vaja minevat energiat. Minu säästlikku käitumist karistas riik aga toetusest ilmajätmisega.