Kaitsepolitsei arvustamine on Eesti luurekultuuris olnud pigem norm, sest nemad võitlevad korruptsiooniga ja poliitikud survestavad ametit omalt poolt vastu. Välisluures selline survetasakaal puudub. Ka Eesti ajakirjanikud on treenitud kasutama väljendit, et see või teine teadmine «jäägu luurajate Valhallasse». Aeg-ajalt poetatakse mõnele ajakirjanikule kulisside taga mõni infokild, hoitakse neid n-ö toidul, poetatakse palukesi.