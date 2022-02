Kohalikud omavalitsused pole elanikkonna kaitseks enamasti valmis ja tundub, et ka siseministeeriumi ei huvita see isegi uues, ergastunud ohuolukorras, kirjutab toimetaja Meelis Oidsalu.

Eesti riik on seoses Vene Föderatsiooni sõjaliste tegevustega käivitanud ulatusliku kriisivalmiduse kontrolli. Tuleb tunnustavalt tõdeda, et seda tehakse riigikantselei juhtimisel ulatuslikumalt ja laipindsemalt, kui seni kunagi on tehtud. Aga kui Eestis peaks homme algama sõda, siis üsna tõenäoliselt umbes kahe nädala pärast tuleb valitsusel ametist tagasi astuda.