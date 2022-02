Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

1918. aasta jaanuaris avastas Ameerika Ühendriikide keskosas asuva Kansase osariigi Haskelli maakonna arst dr Loring Miner, et tema patsiendid surevad senitundmata haigusesse. Tagantjärele tarkusena teame, et linnukasvatusele keskendunud maakonnas oli gripiviirus H1N1 ületanud liikidevahelise barjääri. Kuu ajaga levis viirus lähedalasuva sõjaväeosani ning sealt koos sõduritega maailmasõja tõmbetuultes üle kogu planeedi. Nakatus 500 miljonit inimest, 27 protsenti maailma elanikest. Kolme viiruslaine jooksul suri 50–100 miljonit inimest, kuna efektiivseid ravimeid ei olnud. Esimesed läbimurded gripivaktsiini loomiseks tehti 1931. aastal Vanderbilti ülikoolis, vaktsiini massilise tootmise ja manustamiseni jõuti 20 aastat pärast pandeemiat.

Esimene teadaolev Covid-19 juhtum registreeriti 1. detsembril 2019. Kümme päeva hiljem avaldati viiruse genoom. BioNTechi ja Pfizeri tegevjuhid leppisid omavahelises telefonikõnes kokku koostöö ja 23. aprilliks olid esimesed vaktsiini versioonid valmis kliinilisteks katseteks. 31. detsembril 2020, aasta pärast esimest haigusjuhtu, andis WHO vaktsiinile erakorralise kasutusõiguse. Artikli kirjutamise ajaks on Covid-19 nakatunuid olnud 381 miljonit, viis protsenti planeedi elanikkonnast, lahkunud on 5,7 miljonit inimest.