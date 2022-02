RMK puidumüügi kestvuslepingud on väidetava ärisaladuse kaitsmiseks salastatud. Postimees on juhtinud tähelepanu, et lepingutega võidi teha soodustusi valitud ettevõtetele. Küsisime poliitikutelt, kas kestvuslepingud tuleks avalikustada, et saaks hinnata, kas on tegu keelatud riigiabiga, millele võib järgneda Euroopa Komisjoni menetlus ja riigiabi tagasinõudmine?