Viktor Vassiljev FOTO: Remo Tõnismäe

Lapikul maal teab igaüks, et vaktsiinidest kasvavad inimestel saba ja sarved. Tublimad lapikmaalased (palun, mitte segi ajada lapimaalastega!) ei luba lastel bussiga kooli sõita, kui bussijuhil mask ees – teatavasti mask levitab mürke ja on ka suur oht, et bussijuht on vaktsineeritud, mis pidavat olema antivakserite lapsukestele veelgi ohtlikum.

Viimane uudis oli, et EKRE omadest on mõni koroonasse jäänud – ilmselge näide sellest, et jumal karistab, kui su usk pole kindel. Õige kah, muist olid ju lausa vaktsineeritud, ususalgajad. Aga saba ja sarvede asjus – inimene võib ka hambaarsti juures ära minestada, kusjuures isegi mitte toolil istudes, vaid juba uksel.

Aga terviselugudes dokumenteeritud koroonavaktsiinide kõrvaltoimeid on ravimiameti andmetel kõigi Eestimaal süstitud vaktsiinidooside kohta kuskil promilli jagu. Noh, ei ütleks, et päris tühine arv, autorooli sellisega ei lähe. Huvitaval kombel on inimeste sugulisel teel paljunemine sama kasuteguriga.

Keskmine abielupaar seksib kaks korda nädalas, lahutused ja perverssused võtame maha, teeb 20 aasta jooksul 2000 korda – ja tulemuseks keskmiselt poolteist last… Vähem kui promill, sama tõenäosusega võib luuavars pauku teha ja toonekurg lapse õue pillata.