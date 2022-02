Nimelt tegi advokatuuri juhatus Sarvega midagi harva ette tulevat. Kui juristide tsunftis räägitakse tavainimesele mitte midagi ütlevast väljaarvamisest, siis maakeeli kõlab see lihtsalt, et visati välja. Ühenduse kutsesobivuskomisjoni hinnangul ei vasta Sarv kutsesobivusnõuetele (just nii kantseliitlikult see kõlab). Advokatuuriseaduse järgi peab advokaat olema aus ja kõlbeline, selleks tööks vajalike võimete ja isiksuseomadustega.