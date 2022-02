Venelased viskusid Valijeva eest võitlemiseks kaevikusse, pildudes, et see kõik on läänemaailma kättemaks võistkonnavõistluses USA ees võidetud kulla eest. Kas trimetasidiin, millega Valijeva väidetavalt patustas, on üldse sooritust parandav aine? Paljud venelased vastavad eitavalt, ent tegemist on südameravimiga, mille on Maailma Antidopinguagentuur lisanud oma keelatud ainete nimekirja.