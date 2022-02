Sotsiaaldemokraatliku erakonna vastse esimehe poliitiline karjäär on olnud eeskujulik ja üsna tüüpiline demokraatlikele ühiskondadele. Õppides ülikoolis rekreatsioonikorraldust, toetas see tema juhivõimeid, mida ta ilmutas juba nii õpingute ajal gümnaasiumis kui ka kõrgkoolis, olles valitud nii õpilas- kui ka üliõpilasesinduskogudesse. Ta korraldas meeleavaldusi ja aktsioone, nõustas noorteühinguid, oli ka kaitseliitlane ja abipolitseinik.

Poliitilist karjääri alustas ta Rahvaliidust, kuid kui see erakond ära vajus, hüppas kiiresti koos rühma mõttekaaslastega sotsiaaldemokraatide hulka. «Läks karjääri tegema,» ütlevad ühed toonased võitluskaaslased, kuid teised kiidavad, et oma võimeid perspektiivikamalt rakendama. Seal sai ta peatselt teha ka järgmise sammu poliitikas, kui Väätsa vallas said sotsiaaldemokraadid nii võimsa ülekaalu, et vallavanem Jarno Laur võis oma koha loovutada erakonnakaaslasele Tallinnast Lauri Läänemetsale. «Alguses oli see naljakas,» nagu ütles üks endine erakonnakaaslane, kuid jätkates sõnas, et «lõpuks oli tema tegevus muljet avaldav».