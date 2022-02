Postimees püüab oma arvamuskülgedel kajastada ühiskonna kõige teravamaid probleeme. See pole lihtsalt ventiil, kus poolt- ja vastuargumendid oma väljundi leiavad, vaid see on ka missioon. Väikerahva puhul eriti.

Me tahame, et sõna saaksid oma ala parimad asjatundjad. Inimesed, kellel on mingil alal eksperditeadmised, kirjutavad ja see läheb lugejaile korda. Postimehe autorid on väga erinevate alade inimesed, kellele kirjatöö on teine töö ja tahtsi võetud kohustus oma teadmisi jagada.