Viie aasta taguse uuringu tulemuste kohaselt on suuremas peres lastel käitumisega vähem probleeme. Pildil Eesti aasta suurpereks nimetatud perekond Soon oma koduõuel. FOTO: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees

Lapsevanemaks saades avastatakse sageli, et vajalikke oskusi ja teadmisi napib. Kooliprogramm tegeleb pereeluks ettevalmistamisega paraku vähe ja seega tuleb end ise aidata, et targaks lapsevanemaks saada. Selle teekonna toetamiseks on Tervise Arengu Instituut juba 2016. aastast teinud veebilehte tarkvanem.ee. Kuidas meie lapsevanematel läheb ning millist abi võib leida, räägib Tervise Arengu Instituudi perede ja vanemahariduse valdkonna juht Ly Kasvandik.

Mõned uuringud on olemas, aga mitte väga värsked. Näiteks 2018. aasta lapse õiguste ja vanemluse uuringu tulemused näitasid, lapsevanemad on üldiselt rahul oma lastega ja pereeluga. Valdav enamik lapsevanematest vastas, et rõõmustab oma laste üle (97 protsenti on seda viimase aasta jooksul sageli või mõnikord tundnud) ning on rahul oma pereeluga (91 protsenti). Samas on koroonapandeemia ajal perede toimetulek kindlasti keerulisemaks läinud ja oleks vaja uuemaid uuringuid.