Eestis puudub ühtne tava riigi tööd kvaliteetselt mõõta. See tähendab, et me ei tea, kui hästi riik oma eesmärki täidab. Näiteks Ameerika Ühendriikides rahastati pikalt noorte uimastiennetusprogrammi D.A.R.E., teadmata, et see suurendas uimastite tarvitamist. Selle taipamiseni jõuti kvaliteetsete mõju hindamise meetodite abil.