Postimees avaldab tervikuna 31. jaanuaril ilmunud pöördumise , millele on alla kirjutanud end ülevenemaalise ohvitseride kogu esimeheks nimetav kindralpolkovnik Leonid Ivašov ja mis on adresseeritud Vene Föderatsiooni presidendile ja kodanikele ning kannab pealkirja «Sõja eelõhtul».

Tänasel päeval elab inimkond sõja ootuses. Aga sõda on suurte inimmasside vältimatu kaotus, häving, kannatused, tavapärase eluviisi hävitamine, riikide ja rahvaste elutähtsate süsteemide rikkumine. Suur sõda oleks tohutu tragöödia, kellegi raske kuritegu. On läinud nii, et selle ähvardava katastroofi keskmes on Venemaa. Ja võib-olla leiab see aset esmakordselt tema ajaloos.