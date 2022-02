Haine Paelavabrik OÜ projektijuht, füüsik Ilmar Kink. ma/Foto MARGUS ANSU POSTIMEES FOTO: Margus Ansu FOTO: Margus Ansu

Koroonakriisi haldamises on endiselt kuum teema koroonapasside küsimus. Paljud inimesed, ettevõtted ja organisatsioonid nõuavad nende riigisisese kasutamise viivitamatut lõpetamist, aga teadusnõukoda, terviseamet ja valitsus tõrguvad, tuues ikka ja jälle välja argumendid, et haiglakoormus on suurenemas ja vaktsineerituse tase on endiselt madal. Aga küsime, kas need on ikka asjakohased argumendid, kirjutab füüsik ja ettevõtja Ilmar Kink. Teadusnõukogu ei soovinud autori väiteid kommenteerida.



Sissejuhatuseks jätame korraks praeguse koroonakriisi ja kujutleme ennast eelajaloolisesse aega, kus preester viib parajasti läbi ohvritalitust eesmärgiga saada suuremat saaki. Me kõik itsitame: vaat kus lollid, nende asjade vahel ei ole ju mingit põhjuslikku seost. Kaasaegsed noogutasid aga heakskiitvalt kaasa, et kui juba preester nii ütleb, siis küllap nii on vaja teha. Ohverduse reaalne «tulemuslikkus» on täpselt 50: 50 ja selle järgi valis preester ka edasise retoorika: halleluuja, meie ohvriand on vastu võetud, või värisege, õnnetud, meie ohvriand põlati liiga kehvakeseks, tooge ruttu uus ohver.