Koroonakriis oli kõigepealt riigi varustuskindluse kriis ning tuleb tõdeda, et selle kriisi lahendamisel on riik näidanud väledust ja otsustamisvõimet. Kriisi alguses olid isikukaitsevahendite varud olemas ainult kaitseväel, kes andis oma ladudes olevast 800 000 maskist enamiku tsiviiltarbeks välja. Varude keskuse loomine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi alla on olnud üks käegakatsutavaid võite, mille Eesti on koroonakriisist enne selle lõppu ära toonud. Varude keskus tegeleb väga mitmesuguste varude ja kaupade laovaru ja varustuskindluse tagamisega.