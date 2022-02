Sa oled sportlane, terve elu harjutanud. Ühest hetkest hakanud unistama olümpiamängudel võistlemisest. Käesolevas olümpiatsüklis oled harjutanud eriti sihikindlalt just Pekingi mänge silmas pidades. Sellest peab saama sinu tähtsaim võistlus nelja aasta jooksul. Ning siis…

Siis jõuad Hiinamaale, teed koroonatesti või mitu ning mõni tund hiljem vajub sinu maailm kokku. Saabub teade: positiivne. Jääb veel õlekõrs, et ehk annavad järgmised testid negatiivse tulemuse. Aga ei. Ning algab teekond olümpiakülast isolatsioonihotelli.

Sa istud seal oma toas, treenimisvõimaluseta. Üks asi on see, mida iga vahelejäänud harjutuskord tippvormi timmitud organismi suutlikkusele tähendab. Teine on vaimne pool. Millised mõtted kõik võivad sportlase peast isolatsioonihotellis viibitava aja jooksul läbi joosta?