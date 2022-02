Eesti julgeolekupoliitiline debatt on lahmiv, pealiskaudne ja stampides kinni, kirjutab Postimehe uuriv ajakirjanik Mikk Salu.

Loen lehte ja näen et Eesti endine suursaadik analüüsib Vladimir Putini olemust sõnadega «pätt», «kangialune kaak» ning õpetab lõpetuseks, et Putini välispoliitika käikude põhjused on Putini lühikeses kasvus (170 cm). Avan konkureeriva uudisteportaali ja üks teine endine suursaadik, küll leebes stiilis, laskub Putini küsimuses samuti mingisse «psühhoanalüüsi». Siis üks populaarne Eesti poliitik kirjutab arvamusloo ja alustab pöördumisega «Halloo Volodja...». Seejärel muidugi ka teiste poliitikute ja välispoliitikaekspertide tihti emotsioonitsemisse, pealiskaudsusesse, šokeerumistesse ja klišeedesse kalduv sõnademassiiv.