Suur osa kunagistest puisniitudest on kaasajal juba niivõrd metsaliku ilmega, et kunagist pärandniitu on raske ära tunda, kirjutab bioloog Mart Meriste.

Elurikkuse kadumine on üks kahest suuremast kaasaja keskkonnaprobleemist. Kui kliimakriisi puhul on meil olemas juba mingi ettekujutus, mida see võib tähendada, siis elurikkuse kao hindamine on sedavõrd keeruline, et head ettekujutust meil selle tagajärgedest veel ei ole. Kindel võib aga olla, et kui miljoneid aastaid töötanud masinavärgist hulk juppe korraga ära võtta, hakkab masina töös kindlasti olema tõrkeid, välistatud ei ole ka selle lõplik seiskumine.