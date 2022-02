Toimetatud juurdlusel selgus, et laewade müügi juures on arwestatud ainult ühe firma, nimelt Hamburgis asuva Ludwig Bing ja Co. pakkumist 1. maist 1933, kuna teiste Pariisis asuvate firmade korduwad ettepanekud on jäetud kõrwale. Laewadest huwitatud riikide, nimelt Kolumbia ja Peruu walitsuse wõimudega, wahetusse ühendusse astumiseks ei ole tehtud katset, kuigi kaitsewägede staabis oli teada, et just need riigid laewade ostust olid huwitatud.