Kui peale olümpiat uudiseid hakkab tulema, siis on need seotud Donbassi konfliktiga. Venemaa väidab, et nende kaugem eesmärk on teha ümber olemasolev Euroopa julgeolekusüsteem ning et eksivad need, kes arvavad, et küsimus on pelgalt Ukrainas ja nende soovis liituda tulevikus NATOga. Võib-olla, aga hetkel viitavad kõik märgid, et lühemas perspektiivis tulevad laiemalt meie julgeolekuolukorda puudutavad uudised just Ukrainast.