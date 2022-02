Rahvaloenduse tegemise viise on läbi inimkonna ajaloo olnud palju, kuid neil kõigil on üks eesmärk: saada ülevaade inimeste arvukusest ja paiknemisest. Tänapäevaste rahvaloenduste esimene reegel on kõiksus: kogu suure ettevõtmise peamine ülesanne on välja selgitada kõigi inimeste – nii rikaste kui ka vaeste, legaalsete, illegaalsete, sh kõikvõimalike vähemuste – arvukus riigis ja muidugi elukoht või elukohad.