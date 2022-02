Mõne aja möödudes märgati, et kelguootajate saba järjest pikenes, aga kelkude arv mäel jäi järjest väiksemaks. See tekitas nii nõutust kui nurinat. Hakati otsima, milles asi. «Võib-olla peaks mäele pinke paigutama, mille peal on oodates mõnusam istuda,» arvasid ühed. «Võib-olla tuleks kelkude konstruktsiooni muuta või neid kirevamaks värvida või kelgu jalaseid libedamaks määrida,» pakkusid teised. Prooviti seda ja teist, aga asi ei paranenud. Asja uurimiseks moodustati komisjone, teaduslikke nõukodasid – miski ei aidanud. Aga siis – ärge unustage, et tegu on muinasjutuga – saabus ilmutus. Ühtäkki taibati, milles on asi ning edaspidi lubati igaühel alla sõita selle kelguga, mille ta mäe otsa oli sikutanud. Need aga, kes mingil põhjusel seda ei suutnud, võisid kelgu nende käest lunastada.