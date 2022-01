Merekallas põhjarannikul. FOTO: Eva Loolaid-Raudpuu

Laupäevane «Keskpäevatund» keskendus vee äärde ehitamise seaduseelnõu riigikogus läbikukkumisele. Samuti räägiti nn koputamise seadusest, ülikoolide keeldumisest sõlmida halduslepinguid ning kiirtestidest. Saate tegid Priit Hõbemägi, Ainar Ruussaar ja Marek Strandberg.

Ainar Ruussaar meenutas kaldale ehitamisest rääkides sarnast, umbes kümne aasta juhtumit juhtumit Lätist. «Neil on täpselt sama seadus - rannariba peab olema vaba. Ja siis Salacgrivas ning Saulkrastis tekkisid võrkaiad. Läti valitsus võttis need jõuga maha. Minu jaoks ei ole vahet, vaid rannariba on 200 või 20 meetrit. Aga ma tahaksin ikkagi teada, et ma saan mööda kallast ümber Eesti jala minna nii, et mul pole mingit takistust ees peale pilliroo, soo või jõekese.»

Priit Hõbemägi märkis, et vee äärde ehitamise seaduseelnõu kukutati maha märkimisväärselt suure üksmeelega. See oli tema sõnul positiivne juhtum, mille eest riigikogu saab plusspunkte.

«Riigikogu, mis tavaliselt ei erutu üldse RMK tegevusest - kui ka mitmete väljaannete poolt pidevalt välja toodavatest juhtumitest, kus RMK saeb, puurib, lõikab mida iganes hoolimata sellest, kas neil on luba või mitte - ja looduskaitselistes asjades üldse riigikogu ei erutu. Nüüd korraga tõusid nagu üks mees.»

Marek Strandbergi sõnul on üks oletatav põhjus väga lihtne.

«Kui me meenutame, siis Postimees avaldas eelnõu esimesest hääletusest eelneval päeval ülevaate nendest inimestest, kellel on viisakalt öeldes «lehm ojas» ehk omal mingi plats kuskil seal lähedal. Ja ma arvan, et see oli ülejäänud tegelastele kainestav. Vaevalt keegi väga erutus looduskaitselise küsimuse peale üle öö. Küll aga, mis inimesi erutab alati, on kui kellelgi on midagi, mille arvelt ta võib midagi saada, aga sina riigikogu liikmena peaksid selle poolt hääletama, kuid sul seda pole. Ehk kõik need riigikogu liikmed, kel polnud lehma ojas, said aru: «Ah sa pagan. Me teeme mingisuguse kingituse neile,» selgitas ta. Seega mängis hääletusel rolli lihtne inimlik kadedus.