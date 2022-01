Eelmise kümnendi keskel näis, et Kaia Kanepi karjäär liigub terviseprobleemide tõttu lõpu poole, juba ilmus ka elulooraamat, kuid reketiga tüdruk on teises nooruses.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Kui inimene annab välja oma elulooraamatu või temast kirjutatakse see, siis üldiselt tundub niisugustel puhkudel, et tema elus on tähtsamad sündmused ära olnud või vähemalt üks väga suur peatükk läbi saanud. 2017. aasta lõpus ilmus Kalle Muuli ja Helen Sule sulest raamat «Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond Ameerika mägedel».