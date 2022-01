Viimastel kuudel on meedias ilmunud lugusid inimestest, kes tohutute elektriarvete tõttu ei tea, mida teha, sest arve moodustab mõnel juhul poole perekonna kuusissetulekust. Olles leidnud postkastist kosmilise elektriarve, tehti kiiresti süüdlaseks valitsus. Aga kas kõik on ikka nii ühetähenduslik?

Võimuesindajad on algusest peale selgitanud, et elektri ja gaasi hinna järsk tõus on põhjustatud paljudest teguritest. Peamiselt on räägitud taastuvenergia vähesest tootmisest, eeskätt hüdroelektrijaamades, tuulikutest ja päikesepaneelidest. Soojaenergia hinna tõusu põhjendatakse maagaasi kallinemisega ja gaasi kasutab enamik kohalikke soojatootjaid. Ma ei hakka siin tõstatama odava Vene gaasi ja Vene-suhete küsimust, kuna see teema huvitab mind kõige vähem ja ka keskmisele tarbijale ei peaks see korda minema.