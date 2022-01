Kahe lapse ema Elerin soovitab kõigil elatist taotlevatel üksikvanematel tõendada oma kulusid, et kahjulike seadusesätete tõttu mitte kaotada. Samas hoiatab, et see on tohutu suur töö ja nõuab teatavaid oskusi ning pedantsust tšekkide kogumisel.