Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Esmalt meenutab Prantsusmaa jutt Euroopa suveräänsusest rohepööret à la Eesti. Et kõigepealt paneme kinni senised energiatootjad, kuulutame välja rohepöörde ja jääme ootama elektrit ei tea kust. Aga see neetud elekter ei kipu iseenesest tulema. Tuuleparke me ei taha, aga kõrget elektri hinda ka mitte.