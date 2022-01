Koroona- ja energiakriis ähvardab inimesi vaesusega, sestap tasuks muutunud olukorras üle vaadata seadused, mis tehti enne kriisi. Üks selline mõttekoht on tulumaksuseadus.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tänane Postimees kirjutab, kuidas kehtiv tulumaksuseadus viib ära kümnendiku keskklassi palgakasvust. On selgemast selgem, et see asjaolu vähendab motivatsiooni suurema palga nimel pingutada.