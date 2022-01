«Kõik olid paanikas. Et mis edasi. Kas Tõnu sureb ära haigla ooteruumi või.» Nii meenutab ajakirjanik-poliitik Juku-Kalle Raid nädalatagust ärevust, kui selgus, et helilooja Tõnu Raadik on saanud Mehhikos südameataki. Raadiku reisi kindlustanu elupäästvat operatsiooni kinni maksma aga justkui ei kibelenud.

Kindlustusfirma on püüdnud selgitada, et vajalikud protsessid võtsid aega, kuid ülima operatiivsusega olid annetajad raha selleks hetkeks juba kokku saanud. Ning Raid – kes armastab vürtsikaid toite ja on ise ka terava keelega – hoiatab inimesi jätkuvalt ettevõtte eest, mis «ajab näpuga järge, et mitte maksta hädalisele».