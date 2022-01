Ei möödu päevagi, kus poleks lehes, et jälle on telefonipetised kellelgi pangaarve tühjaks teinud. Kah mul uudis. Ma olen maailmas piisavalt kaua elanud ja igasugust näinud.

Praegugi veel potsatab vahel mu e-postkasti kiri, et keegi Ugumbe Vassiljev on Nigeerias surnud mis surnud ja minul nii umbes sada miljonit pärandust saada, milleks vaja tühine paarkümmend tuhat üle kanda. Klassikaline värk, põhjendused muutuvad, sisu jääb samaks. Minuga läbi ei lähe, viimati lasin ennast tüssata viiskümmend aastat tagasi: andsin mustlasele tolle aja kohta tühise summa, lollisti ja vabatahtlikult, aga oma koolituse sain kätte, on abiks siiamaani.