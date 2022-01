helilooja Jüri Reinvere. FOTO: Mihkel Maripuu

Ideoloogia on asendanud reaalsed argumendid, usk ja soovunelmad on võtnud koha, milles pärast renessanssi võinuks seista mõistus. Palju on muutunud irreaalsuseks ning ainuke kleepekoht, mis inimeste maailmakujutluste vahel veel funktsioneerib, on seadus, kirjutab helilooja Jüri Reinvere.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Sõitsin kord lähedalt mööda Elon Muski rajatud Tesla hiigeltehastest, mis asuvad nn Berliini Ringi ääres, see on suur autobahn, mis ümbritseb tervet Berliini. Brandenburgi mändide all – needsamad hiigelsuured männimetsad, mida olen alati imetlenud, tulles Poola, Müncheni või Hannoveri poolt – seisavad meeletud tehaseehitised ning nende all veelgi suuremad parkimisplatsid Tesla autodele. Nii suured, et nendelt võiks vabalt kosmoserakette avarustesse lennutada. Tookord seisid platsidel kümned, võib-olla sajad või tuhanded, võib-olla miljonid Tesla autod. Neil oli käimas mingi tarkvara uuendus satelliidi kaudu. Pimedate mändide all vilgutasid need sajad tuhanded autod oma avariituledega, suures osas sünkroonis, mõned ka sünkroonist väljas – tundus, nagu oleks kogu Berliini ääreala vallutatud mingite uue maailma kuukulguritega, mis kõik ennast öösel satelliidi kaudu uuendavad. Nii imelik kui see pilt ka polnud, oli selles midagi äärmiselt õõvastavat.