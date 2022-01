Pered, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last, kuid pere sissetulek on väike, saavad KredExilt taotleda 10 000-eurost lasterikka pere kodutoetust eluaseme ostmiseks või renoveerimiseks. FOTO: Sille Annuk

Hinnanguliselt 80 protsenti praegustest hoonetest on 30 aasta pärast endiselt kasutuses, mis tähendab, et meid ootab ees küllaltki mastaapne rekonstrueerimine, kirjutab KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu.

Kogu maailm ning loomulikult ka Eesti on võtnud suuna rohelisema ja tervema keskkonna poole. Suured teemad on taastuv­energia jõulisem turule tulek ning fossiilkütuste kasutamisest loobumine. Arvestatav roll on seejuures hoonete energiatõhususe kasvatamisel. See ei tähenda mitte ainult uute ja nüüdisaegsemate avalike hoonete rajamist ja ümberehitamist, vaid ka suutlikkust eluhooneid terviklikult rekonstrueerida, aga ka etapiti energiaraiskamist vähendada küttesüsteemi uuendades ja fassaadi soojustades või võttes kasutusele taastuv­energialahendusi.