Eeldada võib, et suur osa noori peresid on tänulikud aastaid KredExi teenuste nimekirjas olnud kodulaenu käenduse eest, mis võimaldab vaid 10-protsendilise omafinantseeringuga kodu osta. Noortel pole muidugi ka seda kümmet protsenti kerge kokku saada, aga kuidagi on toime tuldud. Käiakse välismaal tööl, et sääste koguda. Vahel saavad vanemad välja aidata.