Ehkki valitsus elektri hinda ei kehtesta, olid eelmise kuu arved sellised, et tarbijate heaolu kõrval sai räsida valitsuse tervis. Ühed toetusmeetmed lepiti aasta lõpus koalitsioonis küll kokku, aga selle asemel, et alustada nüüd pikaajaliste sisulahenduste otsimist, nõudis Keskerakond lisatoetusi.

Ilmselt Keskerakond teadis, et ettepanek katta kõigi kodutarbijate kulud 50 protsendi ulatuses kuulub pigem ulme valda ja sellega Reformierakond ei nõustu. Kuna see öeldi ka kiirelt ja otse välja, tuleb Keskerakonnal oma näo säilitamiseks solvunut mängida.

Poliitika lips on läbi, kui arutadagi ei taheta enam, oli Keskerakonna juht Jüri Ratas nädalavahetusel morn. Poliitiline loogika ütles siiski, et mingi arutelu pidi esmaspäeval tulema ja solvumisfaasist saadakse üle. Peaminister Kaja Kallas käis eile hommikul Keskerakonna fraktsioonis, päeval kogunes koalitsiooninõukogu.

Käimas on harilik poliitiline pingpong, kus koalitsiooni pooled kõigepealt jagelevad omavahel ja siis – kui kõik hästi läheb – hakkavad tunneli lõpus valgust nägema. Enne seda välgub mõnevõrra päris tasuta elektrit – see tähendab poliitilist elektrit.

Kõigepealt elektriseerus Keskerakonna fraktsiooni juht Jaanus Karilaid, asudes peaministri suuvoodriks. Ta rääkis, kuidas Kallas nende ees vabandas, et ta Keskerakonna energiahüvitise ettepanekut esimese hooga arutadagi ei võtnud.

Koalitsiooninõukogu koosoleku järel elektriseerus Ratas, andes kommentaari, et arutelude aeg saab kohe-kohe otsa ja kõik on päris halvasti. Teadaolevalt viibis riigikogu esimees välislähetuses ja osales elektrikõnelustel veebi vahendusel. Eks eemalt ongi lihtsam rünnata.

Ammu on aeg viia arutelu sisulisemale pinnale. Toetused üksi ei paku meile jätkusuutlikku lahendust tulevikuks.

Eeldatavalt on Keskerakonna energiaettepaneku mõni osa, näiteks ettevõtete aitamine võrgutasudega, Reformierakonnale vastuvõetav. Küllap osatakse midagi välja pakkuda ka selleks, et eratarbijatele kas hinnalae abil või muul moel rohkem leevendust pakkuda. Teisisõnu, ettepanekule esitatakse vastuettepanek, et pingeid järk-järgult maandada.