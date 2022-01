kui inimesed saavad teenuse eest, mida nad tahes-tahtmata on sunnitud tarbima, senisest mitu korda suuremaid arveid, siis muutub see kiiresti poliitiliseks probleemiks, kirjutab toimetaja Erik Aru.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Inimesed ootavad riigilt kõiksugu asju. Mullu, kui Eesti maksusüsteem tõsisemalt kõne alla tuli, kõlas ka arvamusi, et kõigepealt tuleks selgeks vaielda see, mida on siinsel inimesel õigus oma riigilt oodata. Siis saaks kokku arvutada, kui palju selleks raha kulub. Saadud summa annaks aimu, kui palju tuleb makse koguda. Selle järgi saaks juba ka maksusüsteemi paika timmida.