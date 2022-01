Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Möödunud aasta viimastel päevadel jõudis avalikkuseni teadmine, et Eesti üks atraktiivsemaid ja suurema mõjuga erainitsiatiivil rajatud muuseume Eesti Lennundusmuuseum, jääb ilma muuseumispetsialistide palkamiseks küsitud tegevustoetusest, mida Kultuuriministeerium jaotab. Uudis oli nii jahmatav, et pani imestama kõiki, kes Lennundusmuuseumis korragi käinud, aga neid inimesi on sõna otseses mõttes kümneid tuhandeid.