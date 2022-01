NATO ja Venemaa kohtumine. FOTO: POOL

Olgu alustuseks kohe ära öeldud, et naabriga peab rääkima isegi siis, kui see on teinekord vastumeelne. Eesti välispoliitikat on aastaid aetud põhimõttel, kus me pigem loobume Venemaaga rääkimisest ning oleme pahased, kui meie liitlased seda teevad. Suureks erandiks siin oli eelmine president Kersti Kaljulaid, kuid tedagi hurjutati selle eest, et ta üldse plaanis Putiniga kohtumist.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Viimastel nädalatel on olnud mitu hetke, kus me oleme Venemaaga rääkides riigina laua taga. Kõnelused Venemaaga NATO-Vene Nõukogus ja OSCEs ning lisaks veel USA-Venemaa kohtumine Genfis. Juba on Venemaa ametiisikud jõudnud öelda, et nad kannavad kõigist kohtumistest ette president Putinile ja pärast seda otsustatakse edasine tegevuskava. Agressor on justkui taganema löödud, kuid kas mingit laadi võit on saabunud?