Suurte lootustega uut ja helgemat poliitikat tegema tulnud päikesetõusuvalitsus on aastaga jõudnud punkti, mille kohta veel ei ole teada, kas tegemist on süngevõitu õhtutundide või lihtsalt vilu ja vihmase keskpäevaga. Terve aasta peaministrina töötanud Kaja Kallas on olnud pidevalt kriitika all koroonaepideemia tõrjumise ja vaktsineerimise korralduse tõttu, eriti valitsuse kehtestatud reeglite kommunikatsiooni pärast, mis on tekitanud pidevalt segadusi nii vaktsineeritute kui ka mittevaktsineeritute hulgas. Ilmselt püüdes parandada valitsuse koroonaotsuste ja kommunikatsiooni kvaliteeti, vahetas ta teadusnõukoja juhti, kuid ka selle korraldamine ja informeerimine jättis käpardliku mulje.