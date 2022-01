«Ennekõike tahan, et mind mäletatakse selle poolest, et ma pingutasin. Vähemalt olen ma selle poole püüelnud alates sellest, kui ma veel polnud kuigi vana ja mõistsin, kes minust saab. Ja nüüd on sellest möödas peaaegu 50 aastat. Seda on keeruline mõista, et nii palju aastaid on läinud – kuigi ma näen seda ka ise peeglist,» vastas Taani kuninganna sügisel naeru saatel ajaloohuvilise taanlanna Maja Krogsgaard Yhmani pärimisele, kuidas Margrethe II tahab, et teda tulevikus meenutataks.