Koroonaga tulnud mask on kaitsevahend, mis kandjat kaitseb, kuigi teadupärast vähe. Aga maskist on saanud ka märk, sümbol. Sümbolite tähendus on inimestel ja inimrühmadel erinev. Mõne jaoks on maski kandmine sappi tekitavalt vastik kohustus ja mõne jaoks alistumise märk. Minu jaoks on maski kandmine nii enesekaitse kui solidaarsuse märk. Muidugi võib öelda, et solidaarsus vajab vabatahtlikkust. Aga see ei hävita maski kui sümboli rolli. Muidugi võib öelda, et solidaarsuse näitamiseks on teised vahendid. Muidugi on. Samamoodi on märgid ka lipud ja rõivastiilid ja rahvusvärvid ja palju muud. Sama hästi võiks seletada, et patriotismi näitamiseks on ka teisi vahendeid peale lipu austamise. Ja trampida lipu peal.