Mart Võrklaev FOTO: Gert Tali

Valitsus tegeleb praegu iga päev ka sellega, et järgmine talv tuleks meie elektritarbijatele parem ja Eesti saaks elektritootmise võimsust juurde nii kiiresti kui võimalik, kirjutab riigikogu liige Mart Võrklaev (RE).



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Imelik, et seda peab tõsimeelselt selgitama, aga elektriarvet ei tasu maksmata jätta.

Martin Helme soovitus inimestele jätta elektriarved tasumata on küüniline ja vastutustundetu. Aga mis siin imestada, EKRE juhi viimase aja väljaütlemised on kõik olnud sellised, et nende kuulamine toob inimestele ainult kahju. Kui jätta ennast vaktsineerimata, võib kaotada töö või elu. Kui jätta elektriarve maksmata, tuleb see lõpuks ära maksta koos viiviste ja kohtutäituri töötasuga ning see osutub märgatavalt suuremaks kui esialgne summa. Martin Helme peaks seda oma äpardunud ärikarjääri ajast mäletama küll.

Teine mure Martin Helme soovituste pärast on see, et need pole kahjulikud ainult neid kuulavatele inimesele, vaid tervele Eesti riigile. Ükskõik mis probleemiga peab Eesti rinda pistma, ikka juhtub Martin Helme soovitus olema selline, mis viib meid oma liitastest Euroopas kaugemale. Olgu selleks siis elektribörsist loobumine, NATO-le paani B otsimine või arusaamatu kihk vaktsiinide vastu võidelda. Täpselt samu soovitusi jagavad meile targad mehed idapiiri tagant.