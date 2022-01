Sport ja liikumine on vaieldamatult väga head ja rahvatervise seisukohalt lausa hädavajalikud asjad, aga kui nendega liiale minna, siis on tulemus sageli sõna otseses mõttes tappev. Tippsport on justkui musternäide vanast tõdemusest, et äärmuseni arendatud voorus on pahe.