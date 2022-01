Eesti ministeeriumide juhtimise tajutavas tasemes on suured kõikumised ja nende juhtivatel töötajatel on säilinud komme suurte kriiside ajal peitu pugeda, kirjutavad Fookuse toimetaja Meelis Oidsalu ja uudistetoimetuse ajakirjanik Meinhard Pulk.

Palusime viiel Eesti avalikku teenistust hästi tundval valitsusvälisel eksperdil, kellest mitmel on ka avaliku sektori tippjuhi kogemus, kommenteerida kantslerite ja nende juhitavate ministeeriumide sooritust läinud aastal. Samuti hindasime meediamonitooringu põhjal kantsleri nähtavust meedias, seda ka sellest vaatest, kas kantsler on olnud kriiside ajal nähtav. Töö tulemusena valminud kantslerite 2021. aasta tulemuskaart on seega prominentse, ent anonüümseks jääda soovinud žürii väline hinnang meie avaliku teenistuse tippudele.