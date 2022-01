2021. aasta majandusnäitajaid Postimehe suures majandusprognoosis kõige täpsemini prognoosinud LHV analüütik Kristo Aab ütleb, et Eesti majanduse suur siht võiks olla stabiilsuse taassaavutamine.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Sain täna just detsembrikuu elektriarve kätte, nii et on ka paremaid hetki olnud elus. Aga üldiselt naudin ilusat talve.