Eesti kõrgkoolides kujunenud probleemidest on viimastel nädalatel palju räägitud, ent nii nagu mujalgi Eesti kaasaegses poliitikas, on ka siin domineerinud nn tunnelipilk, st võimetus või tahtmatus näha teemat terve ühiskonna vaatevinklist, kirjutab ajaloolane ja riigikogu liige Jaak Valge (EKRE).

Küllap peegeldab see ühiskonna pihustumist huvigruppide või allkultuuride vahel, mille tulemusel üritatakse edendada (loe: raha juurde saada) ainult oma valdkonda. Mõni debatis osalenu on lausa pahaks pannud, kui küsimust põhjalikumalt vaadeldakse. Meie ministeeriumidki on kiivalt silotornistunud. Alates 2015. aastast on haridus- ja teadusministeerium olnud nüüdsete valitsuserakondade juhtida.