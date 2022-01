Vaktsineerimisele sundimine tuleb lõpetada. Õigusriigis on terviseotsused survest vabad ja kohustuslikud tervisekatsed pole lubatud. Teaduslik uurimine ei anna alust sundusele, vaid kinnitab loomuliku immuunsuse tähtsust, kirjutab endine justiits- ja siseminister Ken-Marti Vaher (Isamaa).

Sundpookimine käib Euroopas tondina ringi – on võtnud hirmutava koha sisse Austrias ja on sisenemas Saksamaale. Topeltvaktsineeritud haigestuvad hooga ja kannavad haigust edasi, kuid näpuga näidatakse süstimata elanike peale – olgu need läbipõdenud või lihtsalt terved inimesed, kes pookimises osaleda ei taha.