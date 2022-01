See küsimus on aktuaalne kohalikele valimistele järgnenud ajal, uuenenud omavalitsustes ja volikogudes. Eesti riiki ja omavalitsusi iseloomustab demokraatlik elitarism, kus ühiskonda juhivad valitud poliitikud professionaalsete ametnike ja ärieliidiga koostöös, kuid kodanikele on valitsemisel jäetud suhteliselt väike roll.