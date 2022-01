Lihtsalt ei meeldi. Kes teeb pikki sõite, sellele on muidugi parem. Aga kui kodust tööle, töölt poodi ja koju tagasi, siis tundub küll liiast jälgida, kas paagis suve- või talvekütus, kuulata kapoti alt traktori häält ja nautida diisli tummist aroomi. Einoh, autojuht kui elukutse on igati lugupidamist vääriv, aga mulle piisab teadmisest, et autol on kaks auku – ühest tuleb sisse bensiin ja teisest tulen mina.